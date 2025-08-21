Дешевый и вкусный «Абрикосовый лентяй» на кефире! Смешал и в духовку! Этот пирог — спасение для тех, кто любит вкусную выпечку без хлопот! Нежное тесто, сочные абрикосы и хрустящая корочка — идеально к чаю или кофе.
Ингредиенты
- Яйца — 3 шт.
- Сахар — 130 г
- Кефир — 300 мл
- Мука — 300 г
- Масло растительное — 40 мл
- Сода — 1 ч. л. (погасить лимонным соком)
- Абрикосы — 10–12 шт. (свежие или консервированные)
Приготовление
- Взбейте яйца с сахаром, добавьте кефир и масло. Всыпьте муку и гашёную соду, перемешайте до гладкости.
- Тесто вылейте в смазанную форму, сверху разложите половинки абрикосов. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистой корочки.
Совет: подавайте тёплым со сметаной или ванильным мороженым!
Ранее мы готовили клубничный пирог со штрейзелем! Простые ингредиенты, а результат — огонь.