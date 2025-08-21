Дешевый и вкусный «Абрикосовый лентяй» на кефире! Смешал — и в духовку

Дешевый и вкусный «Абрикосовый лентяй» на кефире! Смешал — и в духовку

Дешевый и вкусный «Абрикосовый лентяй» на кефире! Смешал и в духовку! Этот пирог — спасение для тех, кто любит вкусную выпечку без хлопот! Нежное тесто, сочные абрикосы и хрустящая корочка — идеально к чаю или кофе.

Ингредиенты

Яйца — 3 шт.

Сахар — 130 г

Кефир — 300 мл

Мука — 300 г

Масло растительное — 40 мл

Сода — 1 ч. л. (погасить лимонным соком)

Абрикосы — 10–12 шт. (свежие или консервированные)

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром, добавьте кефир и масло. Всыпьте муку и гашёную соду, перемешайте до гладкости. Тесто вылейте в смазанную форму, сверху разложите половинки абрикосов. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Совет: подавайте тёплым со сметаной или ванильным мороженым!

Ранее мы готовили клубничный пирог со штрейзелем! Простые ингредиенты, а результат — огонь.