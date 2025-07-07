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07 июля 2025 в 06:19

Хит этого лета — яблочный крем! Божественный десерт-похудейка за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочный крем — легкий летний десерт, который не навредит фигуре. Нежная текстура, приятная кислинка и минимум калорий. Идеальный вариант для тех, кто любит сладкое, но следит за весом.

Ингредиенты:

  • яблоки — 10 шт.;
  • лимон — 1 шт.;
  • мед — 3 ст. л.;
  • яичные белки — 3 шт.;
  • соль — щепотка.

Приготовление:

  1. Яблоки запечь 20 минут при 200 °C.
  2. Мякоть протереть через сито.
  3. Добавить цедру, сок лимона и мед.
  4. Белки взбить с солью до пены.
  5. Смешать с яблочной массой.
  6. Охладить 1 час в холодильнике.

Воздушный, нежный и очень вкусный — такой десерт понравится всем!

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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