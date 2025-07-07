Хит этого лета — яблочный крем! Божественный десерт-похудейка за 5 минут

Яблочный крем — легкий летний десерт, который не навредит фигуре. Нежная текстура, приятная кислинка и минимум калорий. Идеальный вариант для тех, кто любит сладкое, но следит за весом.

Ингредиенты:

яблоки — 10 шт.;

лимон — 1 шт.;

мед — 3 ст. л.;

яичные белки — 3 шт.;

соль — щепотка.

Приготовление:

Яблоки запечь 20 минут при 200 °C. Мякоть протереть через сито. Добавить цедру, сок лимона и мед. Белки взбить с солью до пены. Смешать с яблочной массой. Охладить 1 час в холодильнике.

Воздушный, нежный и очень вкусный — такой десерт понравится всем!

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