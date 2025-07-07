Хит этого лета — яблочный крем! Божественный десерт-похудейка за 5 минут

Яблочный крем — легкий летний десерт, который не навредит фигуре. Нежная текстура, приятная кислинка и минимум калорий. Идеальный вариант для тех, кто любит сладкое, но следит за весом.
Ингредиенты:
- яблоки — 10 шт.;
- лимон — 1 шт.;
- мед — 3 ст. л.;
- яичные белки — 3 шт.;
- соль — щепотка.
Приготовление:
- Яблоки запечь 20 минут при 200 °C.
- Мякоть протереть через сито.
- Добавить цедру, сок лимона и мед.
- Белки взбить с солью до пены.
- Смешать с яблочной массой.
- Охладить 1 час в холодильнике.
Воздушный, нежный и очень вкусный — такой десерт понравится всем!
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