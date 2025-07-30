Варенье из тыквы без варки — готовим вкусняшку для похудения

Это необычное «варенье» из тыквы готовится без термической обработки, сохраняя все полезные витамины. Оно не только порадует сладкоежек, но и поможет поддерживать форму. Всего 143 ккал на 100 грамм — идеально для тех, кто следит за фигурой.

Ингредиенты:

тыква — 150 г;

лимон — 1 шт.;

апельсин — 1 шт.;

мед жидкий — 1 неполный стакан;

корень имбиря — 5 см.

Приготовление:

Цитрусовые ошпарьте кипятком, нарежьте кусочками с цедрой, удалите косточки. Тыкву и имбирь очистите, нарежьте небольшими кубиками. Все ингредиенты прокрутите через мясорубку или взбейте в блендере. Добавьте мед, тщательно перемешайте. Храните в холодильнике в стеклянной банке.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.