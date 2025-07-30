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30 июля 2025 в 11:14

Варенье из тыквы без варки — готовим вкусняшку для похудения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это необычное «варенье» из тыквы готовится без термической обработки, сохраняя все полезные витамины. Оно не только порадует сладкоежек, но и поможет поддерживать форму. Всего 143 ккал на 100 грамм — идеально для тех, кто следит за фигурой.

Ингредиенты:

  • тыква — 150 г;
  • лимон — 1 шт.;
  • апельсин — 1 шт.;
  • мед жидкий — 1 неполный стакан;
  • корень имбиря — 5 см.

Приготовление:

  1. Цитрусовые ошпарьте кипятком, нарежьте кусочками с цедрой, удалите косточки.
  2. Тыкву и имбирь очистите, нарежьте небольшими кубиками.
  3. Все ингредиенты прокрутите через мясорубку или взбейте в блендере.
  4. Добавьте мед, тщательно перемешайте.
  5. Храните в холодильнике в стеклянной банке.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

рецепты
тыквы
варенье
диеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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