Варенье из тыквы без варки — готовим вкусняшку для похудения

Это необычное «варенье» из тыквы готовится без термической обработки, сохраняя все полезные витамины. Оно не только порадует сладкоежек, но и поможет поддерживать форму. Всего 143 ккал на 100 грамм — идеально для тех, кто следит за фигурой.
Ингредиенты:
- тыква — 150 г;
- лимон — 1 шт.;
- апельсин — 1 шт.;
- мед жидкий — 1 неполный стакан;
- корень имбиря — 5 см.
Приготовление:
- Цитрусовые ошпарьте кипятком, нарежьте кусочками с цедрой, удалите косточки.
- Тыкву и имбирь очистите, нарежьте небольшими кубиками.
- Все ингредиенты прокрутите через мясорубку или взбейте в блендере.
- Добавьте мед, тщательно перемешайте.
- Храните в холодильнике в стеклянной банке.
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