20 апреля 2026 в 06:20

Рис — это не только плов! Я готовлю его с тыквой — получаю солнечный и нежный завтрак

Фото: D-NEWS.ru
Это блюдо — больше, чем просто каша. Это кулинарная метафора уюта: солнечный цвет тыквы, нежная сливочность молока и мягкий рис создают гармоничный вкус.

Что понадобится

Тыква (очищенная) — 300 г, молоко (3,5%) — 500 мл, рис круглозерный — 150 г, масло сливочное — 30 г, сахар — 2 ст. л., соль — щепотка, вода питьевая. Для подачи: сахарная пудра, корица молотая.

Как готовлю

Очищенную тыкву нарезаю кубиками примерно 2 см, заливаю в сотейнике горячей водой так, чтобы она едва покрывала тыкву. Довожу до кипения, добавляю щепотку соли и варю 7 минут до мягкости. Откидываю тыкву на дуршлаг, отвар сохраняю.

Разминаю тыкву вилкой в пюре с мелкими кусочками. Промытый рис перекладываю в кастрюлю, заливаю отваром от тыквы и добавляю горячей воды, соблюдая общую пропорцию крупы к жидкости 1:1,5.

Довожу до кипения, убавляю огонь до минимума и варю под крышкой 10 минут. Затем вливаю теплое молоко, добавляю тыквенное пюре и сахар, тщательно перемешиваю. Продолжаю варить на медленном огне, периодически помешивая, еще около 12 минут, пока рис полностью не приготовится и каша не загустеет.

Снимаю с огня, добавляю сливочное масло, накрываю крышкой и даю настояться 5–7 минут. Перед подачей разливаю по тарелкам и по желанию украшаю щепоткой корицы и сахарной пудры.

Общество
Общество
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
Общество
Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — готовлю фрикадельки за 25 минут: нежно, сочно, необычно
Общество
Прохожу по фаршу скалкой — и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек
Общество
Эксперт рассказал, заменит ли еда из доставки домашнюю кухню
Общество
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

