27 мая 2026 в 14:07

Хачапури по-аджарски без духовки? Да, этот наглый рецепт реально работает

Фото: D-NEWS.ru
Реально ли сделать хачапури на сковороде, если духовка сломалась? Я проверил: да, и даже вкуснее, чем в печи.

Ингредиенты

Слоеное бездрожжевое тесто — 500 г, сыр — 300 г, зеленый лук — 1 пучок, петрушка — 0,5 пучка, укроп — 0,5 пучка, яйцо — 1 шт., растительное масло — 2 ст. л., перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала размораживаю тесто в холодильнике 6 часов — иначе слои сломаются, проверено. Тем временем тру сыр на крупной терке, режу зелень мелко, смешиваю с перцем. Раскатываю тесто до 2 мм, иначе внутри будет тесто, а не начинка.

Выкладываю начинку, защипываю края как мешочек, потом аккуратно раскатываю в лепешку. Жарю на сковороде на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны — швом вниз, чтобы не раскрылась. Самое сложное — не сожрать первую лепешку, пока готовятся остальные.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Ожидал резиновой лепешки, а получил хрустящую, слоистую корочку и тягучий сыр внутри. Зеленый лук и петрушка добавили свежести — теперь это моя коронная закуска к супу. Совет: подавайте горячим, пока сыр тянется, и ни в коем случае не накрывайте крышкой, иначе хруст пропадет.

Общество
