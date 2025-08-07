Густое сливовое желе на зиму! Самый быстрый и простой рецепт для ленивых

Сливовое желе без косточек — вкус лета в каждой ложке! Когда за окном метель и холод, так приятно открыть баночку ароматного сливового желе, напоминающего о теплых летних днях! Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит простые, но изысканные заготовки. Желе получается густым, насыщенного цвета, с неповторимым сливовым ароматом. Идеально подходит не только к чаю, но и для прослойки тортов или как топпинг для мороженого.

Готовим вместе:

Возьмите спелые сливы (примерно 1,5 кг), тщательно их промойте и удалите косточки. Это самый трудоемкий этап, но результат того стоит! Подготовленные сливы переложите в кастрюлю с толстым дном и добавьте 1 кг сахара. Оставьте на 2–3 часа, чтобы сливы пустили сок.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения, периодически помешивая. Когда смесь закипит, уменьшите огонь и варите около 40 минут, пока сливы не станут совсем мягкими. Затем протрите массу через сито или измельчите блендером — так желе получится особенно нежным.

Верните пюре в кастрюлю и варите еще 20–30 минут на небольшом огне, пока масса не загустеет. Проверить готовность просто: капните немного желе на холодную тарелку — если капля не растекается, значит, готово. Горячее желе разлейте по стерильным банкам, закройте крышками и переверните до полного остывания. Хранить можно при комнатной температуре.

Это желе станет вашей любимой зимней заготовкой — ароматное, с приятной кислинкой, оно напомнит о лете в самые холодные дни!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.