Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 16:05

Густое сливовое желе на зиму! Самый быстрый и простой рецепт для ленивых

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сливовое желе без косточек — вкус лета в каждой ложке! Когда за окном метель и холод, так приятно открыть баночку ароматного сливового желе, напоминающего о теплых летних днях! Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит простые, но изысканные заготовки. Желе получается густым, насыщенного цвета, с неповторимым сливовым ароматом. Идеально подходит не только к чаю, но и для прослойки тортов или как топпинг для мороженого.

Готовим вместе:

Возьмите спелые сливы (примерно 1,5 кг), тщательно их промойте и удалите косточки. Это самый трудоемкий этап, но результат того стоит! Подготовленные сливы переложите в кастрюлю с толстым дном и добавьте 1 кг сахара. Оставьте на 2–3 часа, чтобы сливы пустили сок.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения, периодически помешивая. Когда смесь закипит, уменьшите огонь и варите около 40 минут, пока сливы не станут совсем мягкими. Затем протрите массу через сито или измельчите блендером — так желе получится особенно нежным.

Верните пюре в кастрюлю и варите еще 20–30 минут на небольшом огне, пока масса не загустеет. Проверить готовность просто: капните немного желе на холодную тарелку — если капля не растекается, значит, готово. Горячее желе разлейте по стерильным банкам, закройте крышками и переверните до полного остывания. Хранить можно при комнатной температуре.

Это желе станет вашей любимой зимней заготовкой — ароматное, с приятной кислинкой, оно напомнит о лете в самые холодные дни!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

сливы
желе
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.