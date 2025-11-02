Гуляш теперь не готовлю, нашла рецепт круче: обалденная говядина с баклажанами по-восточному — вкуснятина без хлопот

Гуляш теперь не готовлю, нашла рецепт круче: обалденная говядина с баклажанами по-восточному — вкуснятина без хлопот. Это сочная говядина, нежные баклажаны и ароматный томатный соус с пикантными нотками специй. Получается по‑ресторанному изысканно, но готовится проще, чем кажется. Идеальное решение для уютного семейного ужина или небольшого торжества: сытно, ярко и очень вкусно.

Для приготовления возьмите 500 г говядины (лучше лопатку или бедро) и нарежьте кубиками. Четыре средних баклажана тоже порежьте кубиками, слегка посолите, оставьте на 15 минут, затем промойте — это уберёт возможную горечь. Две луковицы нарежьте полукольцами, четыре зубчика чеснока — пластинками. Если любите острое, добавьте немного острого перца. Томаты (5–6 штук или 400 г консервированных) ошпарьте, снимите кожицу и нарежьте кубиками.

В казане или глубокой сковороде обжарьте мясо до румяной корочки, добавьте лук, чеснок и острый перец, жарьте ещё 3 минуты. Всыпьте специи — столовую ложку паприки, чайную ложку сушёного тимьяна, чайную ложку молотого чили и половину чайной ложки чёрного перца. Влейте 110 мл бульона или воды, тушите 30 минут. Затем добавьте баклажаны и томаты, влейте немного горячей воды и тушите под крышкой на медленном огне 50–60 минут. Подавайте с картофельным пюре или поджаренными тостами и наслаждайтесь новым любимым блюдом!

