Грейпфрут против тараканов: хитрый трюк, о котором молчат

Фрукты мы привыкли есть, но у них есть и другое применение. Некоторые из них помогают решать бытовые проблемы, с которыми сталкивается почти каждый.

Цитрусовые, например, могут стать настоящим оружием в борьбе с тараканами. Эти насекомые не только портят продукты, но и переносят опасные заболевания. Обычно для их уничтожения используют химические средства или вызывают специалистов, но есть и более простой способ — натуральный ароматный барьер.

Как это работает

У тараканов очень развито обоняние. Запах цитрусов для них крайне неприятен, особенно грейпфрута. Если правильно его использовать, можно заставить насекомых покинуть дом.

Инструкция:

1. Подготовка. Очистите грейпфрут от кожуры.

2. Усиление аромата. Сделайте несколько проколов в мякоти и вставьте туда сушеные бутоны гвоздики.

3. Размещение. Готовые ароматные ловушки разложите в местах, где могут появляться тараканы.

Такой способ не только помогает избавиться от насекомых, но и наполняет дом свежим цитрусовым ароматом. Для лучшего эффекта ловушки нужно периодически обновлять.

Внезапное похолодание в конце лета или начале осени представляет серьезную угрозу для теплолюбивых огурцов. Особенно чувствительны к низким температурам их корни, которые могут пострадать уже при +5–7 °C. Чтобы помочь растениям пережить стресс, эффективна подкормка калием из древесной золы.