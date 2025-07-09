Гречневые оладушки «Тяп-ляп»: готовлю на завтрак — семье будильник не нужен

Эти нежные оладьи из гречневой муки станут отличным началом дня. Сочетание гречки и пшеничной муки дает интересный вкус и насыщает надолго. Готовятся быстро, а результат понравится и взрослым, и детям.
Ингредиенты:
- пшеничная мука — 175 г;
- гречневая мука — 175 г;
- молоко — 800 мл;
- яйцо куриное — 1 шт.;
- сахар — 3 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- разрыхлитель — 2,5 ст. л.
Приготовление:
- В глубокой миске смешать оба вида муки и разрыхлитель.
- В другой емкости взбить яйцо с сахаром и солью.
- Постепенно влить молоко, продолжая перемешивать.
- Соединить жидкие и сухие ингредиенты, тщательно размешать.
- Тесто оставить на 10 минут при комнатной температуре.
- Разогреть сковороду, смазать небольшим количеством масла.
- Выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи среднего размера.
- Жарить на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны.
Пышные гречневые оладьи — вкусный и полезный завтрак для всей семьи!
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