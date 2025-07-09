Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 08:05

Гречневые оладушки «Тяп-ляп»: готовлю на завтрак — семье будильник не нужен

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эти нежные оладьи из гречневой муки станут отличным началом дня. Сочетание гречки и пшеничной муки дает интересный вкус и насыщает надолго. Готовятся быстро, а результат понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты:

  • пшеничная мука — 175 г;
  • гречневая мука — 175 г;
  • молоко — 800 мл;
  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • разрыхлитель — 2,5 ст. л.

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешать оба вида муки и разрыхлитель.
  2. В другой емкости взбить яйцо с сахаром и солью.
  3. Постепенно влить молоко, продолжая перемешивать.
  4. Соединить жидкие и сухие ингредиенты, тщательно размешать.
  5. Тесто оставить на 10 минут при комнатной температуре.
  6. Разогреть сковороду, смазать небольшим количеством масла.
  7. Выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи среднего размера.
  8. Жарить на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны.

Пышные гречневые оладьи — вкусный и полезный завтрак для всей семьи!

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

еда
рецепты
завтраки
оладьи
гречка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине пожаловались на рекордную атаку дронов
Воробьев рассказал о новшествах в сфере ЖКУ в Подмосковье
Ситуация в Курской области утром 9 июля: разгром элиты, бегство наемников
Возросло число пострадавших при атаке БПЛА на пляж в Курске
Погода в Москве в среду, 9 июля: рекордная жара с 1903 года, опасность
Указ о лишении гражданства главы УПЦ засекретили
Бойцы ВС России рассказали о захвате командира ВСУ
Захарова рассказала, что мешает урегулированию конфликта на Украине
В МИД призвали осудить теракты Киева в двух городах России
Мерц счел невозможным дипломатическое урегулирование на Украине
В Житомирской области полыхает аэродром ВСУ
Путешественникам дали советы, как уберечь себя от микробов в аэропорту
Алиев и Пашинян встретятся в Абу-Даби 10 июля
Россияне получили возможность мгновенно подтвердить участие в СВО
Сотрудники ГИБДД с сиренами выгнали волка из жилого района Башкирии
Эксперт дал прогноз по ценам на квартиры на ближайшие месяцы
«Бойцовский клуб»: в США призвали «сражаться» с решениями Трампа по Украине
В Госдуме назвали дату, когда Европа будет готова к войне с Россией
Лазарева вспомнила о жизни в России
«Поверьте мне»: экс-премьер РФ рассказал, зачем Зеленскому нужен конфликт
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.