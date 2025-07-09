Гречневые оладушки «Тяп-ляп»: готовлю на завтрак — семье будильник не нужен

Гречневые оладушки «Тяп-ляп»: готовлю на завтрак — семье будильник не нужен

Эти нежные оладьи из гречневой муки станут отличным началом дня. Сочетание гречки и пшеничной муки дает интересный вкус и насыщает надолго. Готовятся быстро, а результат понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты:

пшеничная мука — 175 г;

гречневая мука — 175 г;

молоко — 800 мл;

яйцо куриное — 1 шт.;

сахар — 3 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

разрыхлитель — 2,5 ст. л.

Приготовление:

В глубокой миске смешать оба вида муки и разрыхлитель. В другой емкости взбить яйцо с сахаром и солью. Постепенно влить молоко, продолжая перемешивать. Соединить жидкие и сухие ингредиенты, тщательно размешать. Тесто оставить на 10 минут при комнатной температуре. Разогреть сковороду, смазать небольшим количеством масла. Выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи среднего размера. Жарить на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны.

Пышные гречневые оладьи — вкусный и полезный завтрак для всей семьи!

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