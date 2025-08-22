Так гречку вы еще не готовили — эти оладушки сметают с тарелок

Гречневые оладьи — это вкусный и полезный вариант завтрака, который зарядит энергией на весь день. Нежные, ароматные и сытные, они готовятся из простых ингредиентов и содержат всего 121 ккал на 100 г. Отличный способ разнообразить меню и использовать остатки гречневой каши.

Для приготовления смешайте 1 стакан готовой гречневой каши с 2 яйцами, 1 ст. л. натурального йогурта, солью и перцем. Добавьте 1 мелко нарезанную луковицу и 1 тертую морковь. Тщательно перемешайте массу до однородности. Разогрейте 1 ст. л. оливкового масла на сковороде и выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне.

Готовые оладьи получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри, с приятным вкусом гречки и сладковатыми нотками моркови. Подавайте их горячими со сметаной, йогуртом или свежими овощами.

