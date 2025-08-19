Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 12:49

Эти гречаники по-белорусски спасут ужин — готовим вкусноту без мороки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сочные гречаники по-белорусски в томатном соусе — это сытное и вкусное блюдо, которое понравится всей семье. Необычное сочетание гречки и мясного фарша делает это блюдо одновременно питательным и оригинальным.

Для приготовления отварите 170 г гречки и смешайте с 500 г мясного фарша, 1 мелко нарезанной луковицей, 2 яйцами, солью и перцем. Сформируйте котлеты, обваляйте в 4–5 ст. л. муки и обжарьте до золотистой корочки. Для соуса обжарьте 1 тертую морковь и 1-2 луковицы, добавьте 2–3 ст. л. кетчупа, 1 ст. л. сахара, соль, перец и 400–600 мл воды. Потушите гречаники в соусе 35–40 минут на медленном огне.

Гречаники получаются нежными внутри, с хрустящей корочкой и насыщенным томатным вкусом. Это блюдо отлично сочетается с картофельным пюре или свежими овощами. Попробуйте — и этот рецепт станет частым гостем на вашем столе!

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта филадельфия готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

еда
гречка
рецепты
помидоры
томаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
