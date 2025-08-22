«Слезы и отрицание»: британец узнал о болезни из-за частых походов в туалет Житель Британии узнал о раке простаты из-за частых позывов к мочеиспусканию

Житель Великобритании Кевин Уэббер узнал, что болен неизлечимым раком предстательной железы четвертой стадии, из-за частых позывов к мочеиспусканию, сообщает издание People. При этом мужчина никак не жаловался на здоровье. По словам британца, он ходил в туалет по несколько раз за ночь.

Шок, слезы и отрицание. Вот я планирую выйти на пенсию через 15 лет, а вот — понимаю, что даже не увижу, как мой младший ребенок пойдет в старшую школу, — отреагировал мужчина на диагноз.

Несмотря на то, что рак у Уэббера обнаружили еще в 49-лет, он сохраняет активность почти 11 лет. Британец занялся бегом. В рамках своего увлечения он уже преодолел более 29 тысяч километров. Мужчина также принял участие в двух марафонах во время химиотерапии.

Ранее уролог Шамиль Бижиев рассказал, что трансплантация предстательной железы не используется в медицинской практике из-за высоких рисков и отсутствия целесообразности. По его словам, современные методы лечения заболеваний простаты гораздо безопаснее и эффективнее.