Греческий суп с лимоном и яйцом авголемоно — нежный и согревающий супчик на каждый день. Идеально с поджаренным хлебом

Греческая кухня — это не только мусака и сувлаки, но и удивительные супы, которые отражают саму душу Средиземноморья. Среди них особое место занимает авголемоно — нежный, согревающий суп с удивительно гармоничным вкусом. Его название переводится как «яйцо с лимоном», и именно в этом простом сочетании скрывается вся магия блюда. Изначально рецепт с гранатовым соком греки позаимствовали, но заменили его лимонным, создав тот самый уникальный вкус, который мы знаем сегодня. Этот суп — не просто еда, а настоящий акт заботы о себе и близких, ведь он одновременно и сытный, и очень легкий, с яркой цитрусовой ноткой, которая освежает и бодрит.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 литра воды, 1 куриная грудка, 100 г пасты орзо, 1 луковица, 1 морковь, 4 яичных желтка, 100 мл лимонного сока, 2 ст. л. муки, 2 ст. л. оливкового масла, соль, перец горошком и свежая зелень для подачи. Сначала сварите бульон: положите в кастрюлю куриную грудку, целую очищенную луковицу, морковь и перец, залейте водой и варите после закипания 30–40 минут на медленном огне под крышкой. Готовый бульон процедите, мясо остудите и разберите на волокна. Снова доведите бульон до кипения, заложите пасту орзо и варите до состояния аль денте. Пока варится паста, приготовьте заправку: в сотейнике разогрейте оливковое масло и обжарьте в нем муку до гладкой однородной массы. В отдельной миске взбейте венчиком яичные желтки с лимонным соком комнатной температуры до кремообразного состояния. Соедините лимонно-яичную смесь с мучным соусом и тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте в бульон. Добавьте куриное мясо и прогрейте суп на слабом огне несколько минут до легкого загустения, но не давайте ему кипеть. Подавайте авголемоно горячим, обильно посыпав свежей рубленой зеленью.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.