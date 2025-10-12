Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 13:23

Греческий суп с лимоном и яйцом авголемоно — нежный и согревающий супчик на каждый день. Идеально с поджаренным хлебом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Греческая кухня — это не только мусака и сувлаки, но и удивительные супы, которые отражают саму душу Средиземноморья. Среди них особое место занимает авголемоно — нежный, согревающий суп с удивительно гармоничным вкусом. Его название переводится как «яйцо с лимоном», и именно в этом простом сочетании скрывается вся магия блюда. Изначально рецепт с гранатовым соком греки позаимствовали, но заменили его лимонным, создав тот самый уникальный вкус, который мы знаем сегодня. Этот суп — не просто еда, а настоящий акт заботы о себе и близких, ведь он одновременно и сытный, и очень легкий, с яркой цитрусовой ноткой, которая освежает и бодрит.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 литра воды, 1 куриная грудка, 100 г пасты орзо, 1 луковица, 1 морковь, 4 яичных желтка, 100 мл лимонного сока, 2 ст. л. муки, 2 ст. л. оливкового масла, соль, перец горошком и свежая зелень для подачи. Сначала сварите бульон: положите в кастрюлю куриную грудку, целую очищенную луковицу, морковь и перец, залейте водой и варите после закипания 30–40 минут на медленном огне под крышкой. Готовый бульон процедите, мясо остудите и разберите на волокна. Снова доведите бульон до кипения, заложите пасту орзо и варите до состояния аль денте. Пока варится паста, приготовьте заправку: в сотейнике разогрейте оливковое масло и обжарьте в нем муку до гладкой однородной массы. В отдельной миске взбейте венчиком яичные желтки с лимонным соком комнатной температуры до кремообразного состояния. Соедините лимонно-яичную смесь с мучным соусом и тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте в бульон. Добавьте куриное мясо и прогрейте суп на слабом огне несколько минут до легкого загустения, но не давайте ему кипеть. Подавайте авголемоно горячим, обильно посыпав свежей рубленой зеленью.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Ароматный венгерский суп бограч — очень сытный и вкусный! Самый лучший рецепт для осени
Общество
Ароматный венгерский суп бограч — очень сытный и вкусный! Самый лучший рецепт для осени
Ленивые вареники с картофелем и жареным лучком по-украински — нежные вареники без лепки и возни
Общество
Ленивые вареники с картофелем и жареным лучком по-украински — нежные вареники без лепки и возни
Восточный суп с фрикадельками, лапшой и фасолью: вкусное согревающее блюдо
Общество
Восточный суп с фрикадельками, лапшой и фасолью: вкусное согревающее блюдо
Рецепт подсмотрела у турецкого повара! Курдан-кебаб — очень вкусное и простое блюдо на ужин
Общество
Рецепт подсмотрела у турецкого повара! Курдан-кебаб — очень вкусное и простое блюдо на ужин
Не думала, что курица по-арабски может быть настолько вкусной: готовим грудку по-восточному
Общество
Не думала, что курица по-арабски может быть настолько вкусной: готовим грудку по-восточному
рецепты
супы
кулинария
обеды
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко назвал главную проблему в урегулировании конфликта на Украине
Лукашенко раскрыл, когда Украина может исчезнуть как государство
Спасатель назвал главную ошибку пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых
Лукашенко назвал условие, при котором Зеленский пойдет на переговоры
Под чужую дудку: как распознать манипулятора и дать отпор
Диетолог предупредила об опасности одержимости ЗОЖ
Лукашенко раскрыл метод Трампа по вопросу поставок Tomahawk
В Британии бьют тревогу из-за волны преступности в Лондоне
Врач назвала необычный признак скрытой депрессии
В России растет спрос на необычную бьюти-процедуру
Россиян заставят ходить на работу с жаром в 39 градусов
Белоруссия использует на учениях опыт России в СВО
Биометрическая система будет контролировать въезд украинцев в Европу
Мэр предупредил жителей Днепра о непростой зиме без отопления
В Китае раскрыли, как Путин привел в трепет противников России
В российском регионе перевернулась маршрутка с пассажирами
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА в двух регионах России
Ушаков указал на важную деталь в урегулировании на Украине
Россиянам рассказали о ночной привычке, провоцирующей головные боли
Двух мужчин задержали по подозрению в убийстве экс-вокалиста Lostprophets
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.