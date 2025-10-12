Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 10:00

Восточный суп с фрикадельками, лапшой и фасолью: вкусное согревающее блюдо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Восточный суп с фрикадельками, лапшой и фасолью поражает своей насыщенностью и глубиной вкуса! Наваристый бульон, нежные фрикадельки и ароматная домашняя лапша создают поистине сытное блюдо. Идеальный выбор, когда нужно основательно подкрепиться и насладиться богатой палитрой азиатской кухни.

Ингредиенты

  • Говядина на кости — 1 кг
  • Фасоль белая — 120 г
  • Мука — 160 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Лук зеленый — 3 ст. л.
  • Кинза — 1 пучок
  • Вода — 2 л
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. Фасоль замочите на 8 часов. Мякоть отделите от костей, прокрутите через мясорубку с луком и частью кинзы, добавьте яйцо, соль и перец, сформируйте фрикадельки. Кости залейте водой и варите бульон 1,5 часа.
  2. Из муки, яйца и воды замесите тесто, раскатайте в тонкий пласт, нарежьте лапшу. В готовый бульон добавьте фасоль, варите до готовности. Опустите фрикадельки и лапшу, готовьте 7–10 минут. Подавайте с зеленым луком и кинзой.

Ранее мы готовили суп с зелёным горошком и фрикадельками. Простой, но добавки попросят все!

Читайте также
Обязательно приготовить осенью! Простой тыквенный суп
Семья и жизнь
Обязательно приготовить осенью! Простой тыквенный суп
Быстрый салат с фасолью, грибами и курицей: когда хочется чего-то вкусного, но без долгой возни
Общество
Быстрый салат с фасолью, грибами и курицей: когда хочется чего-то вкусного, но без долгой возни
Фунчоза по-русски: готовим модную лапшу из того, что есть в холодильнике
Семья и жизнь
Фунчоза по-русски: готовим модную лапшу из того, что есть в холодильнике
Рыбные фрикадельки с цедрой лимона: идеальный выбор для здорового ужина
Общество
Рыбные фрикадельки с цедрой лимона: идеальный выбор для здорового ужина
Картофельная запеканка с сырами: готовится просто, а выглядит по-ресторанному
Общество
Картофельная запеканка с сырами: готовится просто, а выглядит по-ресторанному
супы
фасоль
лапша
фрикадельки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве на Дмитровском шоссе произошла авария
Солнце выбросило протуберанец совершенно неадекватных размеров
ВС России разбили иностранных наемников под Харьковом
В Польше высказали свое отношение к конфликту с Россией
Чудом выжившие после крушения лодки россиянки всю ночь плыли к берегу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 октября: где сбои в РФ
Стало известно количеств жертв взрыва на американском заводе взрывчатки
Погода в Москве в воскресенье, 12 октября: дождь со снегом и заморозки?
Бойцы ВСУ решились на отважный шаг и были убиты своими же
В одном из крупных городов Украины повреждены объекты энергетики
Любимцы Московского зоопарка переехали в зимние вольеры
В районе украинского города поврежден энергообъект
А вы знаете, как готовится настоящий советский гуляш с подливой?
Экс-помощник главы Пентагона раскрыл, какие планы Запада потерпели крах
В МО Израиля назвали главную задачу после возвращения заложников
Зеленский рассмешил Запад заявлением о ПВО
Мужчина справил нужду на алтарь Святого Петра в Ватикане и попал на видео
Возьмите на карандаш: главные даты для охотников и рыбаков в 2025–2026
Запеченный батат в духовке: идеальный гарнир за 30 минут
«Он так сексуально лысеет»: экс-жена Диброва о разводе Джигана и Самойловой
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.