Восточный суп с фрикадельками, лапшой и фасолью: вкусное согревающее блюдо

Восточный суп с фрикадельками, лапшой и фасолью поражает своей насыщенностью и глубиной вкуса! Наваристый бульон, нежные фрикадельки и ароматная домашняя лапша создают поистине сытное блюдо. Идеальный выбор, когда нужно основательно подкрепиться и насладиться богатой палитрой азиатской кухни.

Ингредиенты

Говядина на кости — 1 кг

Фасоль белая — 120 г

Мука — 160 г

Лук репчатый — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Лук зеленый — 3 ст. л.

Кинза — 1 пучок

Вода — 2 л

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Приготовление

Фасоль замочите на 8 часов. Мякоть отделите от костей, прокрутите через мясорубку с луком и частью кинзы, добавьте яйцо, соль и перец, сформируйте фрикадельки. Кости залейте водой и варите бульон 1,5 часа. Из муки, яйца и воды замесите тесто, раскатайте в тонкий пласт, нарежьте лапшу. В готовый бульон добавьте фасоль, варите до готовности. Опустите фрикадельки и лапшу, готовьте 7–10 минут. Подавайте с зеленым луком и кинзой.

