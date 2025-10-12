Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 13:00

Ароматный венгерский суп бограч — очень сытный и вкусный! Самый лучший рецепт для осени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы хотите по-настоящему согреться и почувствовать себя где-нибудь в бескрайней венгерской степи, нет ничего лучше, чем суп бограч. Это не просто суп, а настоящее жаркое в тарелке, легенда кочевых пастухов-чабанов, которая согревала их у костров холодными вечерами. Его характер невозможно спутать ни с чем: насыщенный, наваристый бульон, невероятно нежное мясо, которое буквально тает во рту, и, конечно, фирменная венгерская паприка, которая придает супу тот самый узнаваемый аромат и красивый красноватый оттенок. Это блюдо с историей и душой, которое идеально подходит для холодного времени года, когда так хочется чего-то основательного, сытного и по-настоящему согревающего изнутри.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говяжьей грудинки или лопатки, 200 г репчатого лука, 200 г картофеля, 150 г моркови, 150 г сладкого перца, 2–3 ст. л. сладкой молотой паприки, 2 помидора, 1 острый перчик чили, 2 зубчика чеснока, тмин, соль и зелень петрушки. Мясо нарежьте крупными кубиками и обжарьте в казане или толстостенной кастрюле до румяной корочки. Добавьте нарезанный полукольцами лук и жарьте до мягкости. Снимите кастрюлю с огня и сразу же всыпьте паприку, быстро перемешайте. Это раскроет ее аромат и не даст горчить. Залейте мясо с луком 2 литрами горячей воды, добавьте щепотку тмина и варите на медленном огне около 1,5 часа, пока мясо не станет мягким. Затем добавьте нарезанный кубиками картофель, крупно нарезанную морковь и сладкий перец. Варите еще 20 минут. В конце добавьте нарезанные помидоры без кожицы, измельченный чеснок и острый перчик по вкусу. Посолите и готовьте еще 5–7 минут. Подавайте суп бограч горячим, обильно посыпав свежей петрушкой, с кусочком деревенского хлеба.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

