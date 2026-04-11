Готовлю в ночь перед Пасхой: сдобные, душистые куличи — тесто работает, пока сплю

Печь куличи в ночь перед Пасхой — это гарантированный способ встретить праздник с самой свежей, ароматной выпечкой.

Дрожжевое тесто, замешанное вечером, спокойно подходит всю ночь в холодильнике, а утром вам останется только сформировать куличи и отправить их в духовку. Сдобное, душистое тесто с цукатами и ванилью за ночь набирается сил, а куличи получаются невероятно мягкими.

Вам понадобится: 500 г муки, 250 мл теплого молока, 100 г сливочного масла, 3 яйца, 150 г сахара, 1 пакетик сухих дрожжей (11 г), 100 г цукатов или изюма, ванилин, щепотка соли.

Рецепт: в теплом молоке растворите дрожжи и 1 ст. л. сахара, оставьте на 10 минут. Яйца взбейте с оставшимся сахаром и солью. Смешайте растопленное теплое масло, яичную смесь и опару. Постепенно всыпайте муку, замесите мягкое тесто. Добавьте цукаты, ванилин, вымешивайте 10 минут. Накройте пленкой и уберите в холодильник на 8–10 часов (на ночь).

Утром достаньте тесто, дайте согреться 30 минут. Разложите по формам, заполняя на 1/3. Дайте подойти до краев (около 1 часа). Выпекайте в разогретой до 170 °C духовке 35–45 минут.

