22 октября 2025 в 05:47

Готовлю свекольную икру вместо магазинных соусов. Секрет яблочной кислинки, который оценила вся семья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю эту икру, потому что она стала для меня идеальным способом сохранить вкус осени в банке. Когда соседи поделились урожаем свеклы с дачи, я искал рецепт, который превратил бы простой овощ в изысканную закуску, и нашел этот удивительный вариант с яблоками. Теперь это мой главный козырь, когда нужно быстро приготовить что-то яркое и необычное к ужину, — достаточно открыть баночку, и обычные бутерброды превращаются в ресторанное блюдо.

Готовлю так: 700 г свеклы и 150 г моркови натираю на крупной терке. В кастрюле с толстым дном разогреваю 4 столовые ложки растительного масла, выкладываю овощи, добавляю соль и сахар. Тушу 15–20 минут, пока свекла не станет мягкой. Затем добавляю 400 г нарезанных кубиками кислых яблок и томлю еще 10 минут. В самом конце вливаю чайную ложку уксусной эссенции — она не только сохраняет цвет, но и добавляет пикантности. Горячую икру раскладываю по стерильным банкам и закатываю. Подаю с черным хлебом или как гарнир к мясу — сочетание сладости свеклы и кислинки яблок заставляет пробовать снова и снова.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

