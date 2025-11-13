Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Готовлю рыбу по-сицилийски — трачу всего полчаса и получаю ароматное блюдо на обед или ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Секрет этого блюда — в соусе, который образуется из сока томатов и оливок. Он не дает рыбе пересохнуть и пропитывает ее насыщенным вкусом.

Для блюда мне понадобится: филе трески (500 г), томаты черри (300 г), оливки без косточек (20 шт.), красный лук (1 шт.), чеснок (2-3 зубчика), прованские травы, соль, перец, оливковое масло.

Разогреваю духовку до 200 °C. Филе трески промываю, обсушиваю и нарезаю на порционные куски. Солю и перчу с обеих сторон. Красный лук нарезаю тонкими полукольцами. Чеснок измельчаю пластинами. Томаты черри разрезаю пополам. Оливки режу на половинки. В жаропрочную форму выкладываю лук, чеснок и половину томатов черри. Сбрызгиваю оливковым маслом и посыпаю щепоткой прованских трав. Сверху распределяю куски трески кожей вниз. Рядом выкладываю оставшиеся томаты и оливки. Снова сбрызгиваю все оливковым маслом и посыпаю оставшимися травами. Отправляю форму в духовку на 20–25 минут. Готовность определяю по мякоти рыбы — она должна легко расслаиваться вилкой и стать непрозрачной. Подаю сразу же, полив образовавшимся в форме ароматным соком. Идеальный гарнир — киноа, булгур или просто свежий хлеб.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

