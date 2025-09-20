«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 18:33

Готовлю эту рыбу всего из 4 продуктов. Безумно просто и сочно! Минтай по-турецки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай по-турецки — это тот самый рецепт, который доказывает: чтобы приготовить нежнейшую рыбу, не нужны сложные ингредиенты. Всего 4 продукта, 15 минут — и у вас на столе сочное, ароматное блюдо с восточным характером. Секрет в особом способе приготовления: рыба тушится в собственном соку с луком, что сохраняет ее сочность и нежность. Подавайте с рисом или овощами — и наслаждайтесь вкусом Турции у себя дома!

Вам понадобится 500 г филе минтая, 2 крупные луковицы, 2 лимона, 4 ст. л. оливкового масла, соль. Лук нарежьте полукольцами. Филе нарежьте порционно. В сковороду с высокими бортами налейте масло, выложите лук. Сверху разместите рыбу. Посолите, полейте соком 1 лимона. Накройте крышкой, тушите на медленном огне 15 минут. Не перемешивайте! Подавайте, украсив дольками второго лимона. Рыба получится нежной, а лук карамелизируется и станет сладким.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

