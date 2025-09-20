Готовлю эту рыбу каждую неделю. Безумно хрустяще и сочно! Минтай в картофельном кляре

Минтай в картофельном кляре — это блюдо, которое никогда не подведет! Хрустящая золотистая корочка снаружи и нежнейшая рыба внутри покоряют с первой пробы. Этот рецепт стал коронным у многих хозяек именно благодаря своей простоте и гарантированному результату. Картофельный кляр делает рыбу невероятно сочной, а аромат чеснока и зелени превращает обычный ужин в праздник. Подавайте с овощным салатом или рисом — и наслаждайтесь совершенством!

Вам понадобится: 500 г филе минтая, 2 картофелины, 2 яйца, 3 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, зелень, соль, перец, масло для жарки. Картофель отварите, разомните в пюре. Добавьте яйца, муку, измельченный чеснок, зелень, соль и перец. Тщательно перемешайте. Филе нарежьте порционными кусочками. Обмакните каждый кусочек в кляр. Разогрейте масло в сковороде. Обжаривайте рыбу с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне. Подавайте горячей с долькой лимона.

