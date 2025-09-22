В Турции обвинили ЕС в двойных стандартах в вопросе безвиза из-за Украины Hürriyet: ЕС не выполняет обязательства перед Турцией по безвизу

ЕС демонстрирует двойные стандарты, предоставляя безвизовые послабления Украине, но игнорируя свои обязательства перед Турцией, пишет турецкая газета Hürriyet со ссылкой на юриста Селима Сарыибрагимоглу. Он подчеркнул, что Брюссель ведет переговоры о безвизе с государствами, не претендующими на членство в ЕС, тогда как Турция, поддерживающая партнерство с Союзом более 60 лет, по-прежнему лишена этого права.

Такая ситуация наглядно демонстрирует, что обязательства в сфере безвизового режима не исполняются, — высказался юрист.

Ранее журналисты турецкого издания Cumhuriye заявили, что Украине следует отказаться от планов вступления в НАТО и размещения европейских военных на своей территории, чтобы действительно обеспечить безопасность. Авторы подчеркнули, что присутствие иностранных войск не даст гарантий защиты и лишь делает страну зависимой.

Кроме того, турецкий аналитик Гюльденер Сонумут, Европейский союз оказался в сложных отношениях с «манипулятивным» Вашингтоном, забыв о собственном стремлении к независимости. Автор статьи отметил, что Европа стремится к автономии с конца холодной войны, но каждый новый кризис демонстрирует её «беспомощность и зависимость» от Белого дома.