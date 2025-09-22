ЕС демонстрирует двойные стандарты, предоставляя безвизовые послабления Украине, но игнорируя свои обязательства перед Турцией, пишет турецкая газета Hürriyet со ссылкой на юриста Селима Сарыибрагимоглу. Он подчеркнул, что Брюссель ведет переговоры о безвизе с государствами, не претендующими на членство в ЕС, тогда как Турция, поддерживающая партнерство с Союзом более 60 лет, по-прежнему лишена этого права.
Такая ситуация наглядно демонстрирует, что обязательства в сфере безвизового режима не исполняются, — высказался юрист.
Ранее журналисты турецкого издания Cumhuriye заявили, что Украине следует отказаться от планов вступления в НАТО и размещения европейских военных на своей территории, чтобы действительно обеспечить безопасность. Авторы подчеркнули, что присутствие иностранных войск не даст гарантий защиты и лишь делает страну зависимой.
Кроме того, турецкий аналитик Гюльденер Сонумут, Европейский союз оказался в сложных отношениях с «манипулятивным» Вашингтоном, забыв о собственном стремлении к независимости. Автор статьи отметил, что Европа стремится к автономии с конца холодной войны, но каждый новый кризис демонстрирует её «беспомощность и зависимость» от Белого дома.