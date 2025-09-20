Нежный минтай в соевом соусе: рецепт, который спасает даже замороженную рыбу

Минтай в соевом соусе — это простой и бюджетный рецепт, который раскрывает нежность рыбы и придает ей пикантный азиатский акцент. Блюдо получается сочным, ароматным и низкокалорийным, идеально подходит для ужина.

Рецепт: замаринуйте 500 г филе минтая в смеси из 4 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. меда, 2 зубчиков чеснока и 1 ч. л. тертого имбиря на 20 минут. Обжарьте рыбу на сковороде с двух сторон до золотистой корочки, затем влейте оставшийся маринад и потушите 5 минут под крышкой.

Подавайте с рисом и зеленью. Вкус минтая — это гармония нежного рыбного филе с солено-сладкими нотками соевого соуса, легкой остротой чеснока и свежестью имбиря. Этот рецепт спасет даже замороженную рыбу.

