Средняя школа имени А.С. Терлецкого в поселке Форос на южном берегу Крыма, попавшая под удар БПЛА

Охранник атакованной ВСУ школы получил страшные ранения Во время атаки ВСУ в Крыму охраннику местной школы серьезно повредило лицо

В крымском Форосе охранник школы получил тяжелые травмы во время атаки дронов Вооруженных сил Украины, сообщает РЕН ТВ. У мужчины было серьезно повреждено все лицо, в настоящее время он находится в тяжелом состоянии.

По информации телеканала, в здании общеобразовательного учреждения произошло два взрыва. Коллега пострадавшего охранника рассказал, что мужчина получил травмы, когда выбежал наружу и увидел пламя. Осколки попали ему в лицо, после чего его оперативно доставили в медицинское учреждение.

Охранник, пришедший на смену, сообщил, что внутри школьного здания наблюдалось сильное возгорание. По его словам, помещения были охвачены огнем после взрывов.

Кадры с места событий свидетельствуют, что в школе поселка Форос, подвергшейся удару беспилотного летательного аппарата, выбиты стекла. На фотографиях виден полностью разрушенный актовый зал, а также повреждения других помещений образовательного учреждения.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Киев понесет наказание за атаку на курортную зону. Он охарактеризовал произошедшее как злодеяние против мирных жителей и выразил соболезнования семьям погибших.