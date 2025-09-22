В Крыму пообещали Киеву расплату за атаку на Форос

В Крыму пообещали Киеву расплату за атаку на Форос Глава парламента Крыма Константинов пообещал Киеву наказание за атаку на Форос

Киев понесет наказание за атаку на курортную зону в Форосе, сообщил в своем Telegram-канале глава крымского парламента Владимир Константинов. Он назвал произошедшее злодеянием против мирных жителей и выразил соболезнования семьям погибших.

В православный праздник. Против мирных жителей, детей. За все это преступники понесут заслуженное наказание, — написал Константинов.

В Минобороны сообщили, что ВСУ атаковали санаторий «Форос» в Крыму 21 сентября около 19:30 по московскому времени. Снаряженные фугасными боезарядами дроны нанесли удар по территории, где нет никаких военных объектов. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что при атаке погибли три человека, ранения получили 16 человек. Пострадавшим мирным жителям оказывается необходимая помощь.

Также сообщалось, что при ударе беспилотниками ВСУ по школе в поселке Форос разрушен актовый зал и повреждена библиотека. По предварительной информации, был ранен охранник, повреждены гражданские объекты.

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что семьям погибших при атаке дронов на санаторий и школу в Форосе выплатят по 1,5 млн рублей. Пострадавшие получат компенсации в размере от 300 до 600 тысяч рублей.