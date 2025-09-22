В школе в поселке Форос, которая попала под удар беспилотного летательного аппарата, выбиты стекла, об этом свидетельствуют кадры с места событий, опубликованные ТАСС. На снимках также виден полностью разрушенный актовый зал.

Помимо этого, судя по появившимся кадрам, пострадали и другие помещения в образовательном учреждении. Как информировал советник главы Крыма Олег Крючков, повреждена также библиотека.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов говорил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на поселок городского типа Форос погибли три человека. По уточненной информации, 16 человек получили ранения различной степени тяжести.

До этого сообщалось, что налет был зафиксирован около 19:30 по московскому времени. Беспилотники, снаряженные фугасными боезарядами, нанесли удар по территории, где отсутствуют военные объекты.

Сенатор от ДНР Александр Волошин заявил, что атака на объекты в крымском поселке Форос представляет собой акт отчаяния Киева. Парламентарий выразил соболезнования родным и близким погибших. Он связал инцидент с провалами Украины на фронте и в дипломатической сфере. По словам Волошина, киевские власти целенаправленно атакуют мирные объекты, пытаясь удержаться у власти и запугать граждан России.