22 сентября 2025 в 10:53

В школе Крыма разобрались с последствиями атаки БПЛА

Мэр Ялты Павленко: опасные предметы в школе Крыма обезврежены после атаки БПЛА

Школьная библиотека в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ Школьная библиотека в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Все опасные предметы обезврежены в крымской школе, которая пострадала от атаки беспилотника, подтвердила ТАСС мэр Ялты Янина Павленко. Инцидент произошел в средней школе имени А. С. Терлецкого. По словам Павленко, сейчас в учреждении безопасно.

Все убрали, все безопасно, — подчеркнула мэр города.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали курортную зону Крыма, в результате чего погибли два человека. В Минобороны России сообщили, что снаряженные фугасными боезарядами дроны нанесли удар по территории без военных объектов.

Глава республики Сергей Аксенов пообещал, что власти выплатят по 1,5 млн рублей семьям погибших при атаке дронов на санаторий и школу в Форосе. Пострадавшие получат компенсации на сумму от 300 до 600 тыс. рублей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ во время проведения заседания местных властей. Руководитель региона указал, что инцидент не помешал работе. Гладков поблагодарил подразделения «Орлан» и «Барс» за службу.

