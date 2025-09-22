В Иркутской области раскрыли дело об убийстве 2006 года В Иркутской области суд рассмотрит дело об убийстве пенсионерки в 2006 году

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по делу 50-летнего жителя Забайкальского края, обвиняемого в убийстве пенсионерки в 2006 году, сообщили в пресс-службе ведомства. Дело направлено в Слюдянский районный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в декабре 2006 года обвиняемый с сожительницей и ее дочерью находился в поселке Култук Слюдянского района. Пенсионерка пригласила их переночевать у себя. На следующий день мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся в дом и ударил женщину обухом топора по голове. От полученной травмы она скончалась. Преступник похитил телевизор и DVD-проигрыватель, которые позже сбыл вместе с сообщницей.

Долгое время расследование оставалось нераскрытым. Однако благодаря оперативно-розыскным мероприятиям и анализу баз данных МВД удалось обнаружить подозреваемого. Мужчина проходит по статье 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). Прежде он был судим за имущественные преступления.

