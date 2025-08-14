Готовлю этот сырный омлет каждое утро — всегда идеальный: не опадает

Этот сырный омлет получается воздушным, с нежной текстурой и аппетитной золотистой корочкой. Вкус — насыщенно-сливочный, с нотками расплавленного сыра и легкой молочной сладостью. Он не опадает даже после остывания!

Вам понадобится: 4 яйца, 50 мл молока, 80 г твердого сыра, 1 ч. л. крахмала, щепотка соли, сливочное масло для сковороды. Отделите белки от желтков, белки взбейте с солью в устойчивую пену. Желтки смешайте с молоком и крахмалом. Аккуратно соедините обе массы движениями снизу вверх. На разогретую сковороду со сливочным маслом вылейте смесь, посыпьте тертым сыром и сразу накройте крышкой. Готовьте на минимальном огне 7–8 минут, затем выключите плиту и не открывайте крышку еще 5 минут.

Секрет высоты: крахмал стабилизирует структуру, а пар под крышкой создает эффект паровой бани. Подавайте сразу — этот омлет поразит вас своей пышностью и нежным сырным вкусом в каждом кусочке! Готовлю его каждое утро — всегда получается идеальным.

