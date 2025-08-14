Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 06:32

Готовлю этот сырный омлет каждое утро — всегда идеальный: не опадает

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот сырный омлет получается воздушным, с нежной текстурой и аппетитной золотистой корочкой. Вкус — насыщенно-сливочный, с нотками расплавленного сыра и легкой молочной сладостью. Он не опадает даже после остывания!

Вам понадобится: 4 яйца, 50 мл молока, 80 г твердого сыра, 1 ч. л. крахмала, щепотка соли, сливочное масло для сковороды. Отделите белки от желтков, белки взбейте с солью в устойчивую пену. Желтки смешайте с молоком и крахмалом. Аккуратно соедините обе массы движениями снизу вверх. На разогретую сковороду со сливочным маслом вылейте смесь, посыпьте тертым сыром и сразу накройте крышкой. Готовьте на минимальном огне 7–8 минут, затем выключите плиту и не открывайте крышку еще 5 минут.

Секрет высоты: крахмал стабилизирует структуру, а пар под крышкой создает эффект паровой бани. Подавайте сразу — этот омлет поразит вас своей пышностью и нежным сырным вкусом в каждом кусочке! Готовлю его каждое утро — всегда получается идеальным.

Ранее стало известно, как приготовить яичницу с хрустящим кабачком.

омлеты
сыры
рецепты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасение подразделения ВС РФ, удары по ЗАЭС: новости СВО к утру 14 августа
Кому положены выплаты к 1 сентября, как получить: рассказываем подробно
В России разрешили произносить слова «миллион» и «миллиард» двумя способами
Признанный иноагентом литератор из России пропал в США
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 августа: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 августа
Системы ПВО сбили более 40 беспилотников ВСУ в российских регионах
Жители Херсона «пристраивают» свое жилье за копейки
Россиянам могут ограничить число займов в микрофинансовых организациях
Средний размер социальной пенсии в России превысил 15 тысяч рублей
Врач раскрыла неожиданную правду о пожелании приятного аппетита
Россиянам дали советы, как сэкономить на путешествии
Стало известно, как Советский Союз невольно обогатил коренных аляскинцев
ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области
Бразилия инициирует переговоры членов БРИКС из-за США
Популярный американский рэпер попал в автомобильную аварию
В Ростовской области отбили атаку дронов ВСУ
Юрист ответил, когда за монтаж спутниковой антенны на крыше грозит штраф
Россиянам назвали способ сэкономить на краске при ремонте
Назван важный нюанс правильного использования гидрофильного масла
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.