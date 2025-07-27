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27 июля 2025 в 00:01

Как сделать обычную яичницу необыкновенной? Готовим с хрустящим кабачком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не знаете, как сделать обычную яичницу необыкновенной? Попробуйте приготовить ее с хрустящим кабачком — это идеальный завтрак, где нежная текстура яиц сочетается с сочной золотистой корочкой молодого кабачка.

Рецепт: нарежьте 1 небольшой кабачок тонкими кружочками, обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета с двух сторон. Влейте 3 взбитых яйца, посолите, поперчите и добавьте щепотку прованских трав. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 3–4 минуты — желтки останутся кремообразными, а белки полностью схватятся.

Вкус — это идеальный баланс: кабачок дает свежие летние нотки, яйца — нежность, а сливочное масло и травы завершают гармонию. Подавайте сразу, посыпав тертым сыром и зеленью: блюдо получается сытным (220 ккал на порцию), но легким и готовится всего за 10 минут.

Ранее стало известно, как приготовить диетическую лепешку с кабачком и сыром: всего 120 ккал.

яичница
кабачки
яйца
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
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