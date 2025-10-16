Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 07:51

Готовим кукурузный суп-пюре с креветками: почему его называют «бархатным золотом»?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот суп я впервые попробовал в портовом ресторанчике в Лионе — шеф-повар назвал его «бархатным золотом» за нежнейшую текстуру и солнечный цвет. Меня покорило сочетание сладковатой кукурузы и нежных креветок в этом изысканном крем-супе. С тех пор это мое любимое блюдо для особых обедов.

Для супа мне нужно: 1,5 л бульона, 2 банки кукурузы, 200 мл густых сливок, 200 г очищенных креветок, 50 г сливочного масла, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, оливковое масло и зелень для подачи. В кастрюле растапливаю сливочное масло, пассерую мелко нарезанные лук и чеснок до прозрачности.

Добавляю кукурузу (жидкость сливаю) и прогреваю 5 минут. Вливаю бульон, варю 15 минут. Измельчаю блендером до состояния пюре, добавляю сливки и прогреваю, не доводя до кипения. Креветки обжариваю на оливковом масле с чесноком 2–3 минуты. Разливаю суп по тарелкам, выкладываю креветки и посыпаю петрушкой.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Читайте также
Кисло-сладкое совершенство: этот домашний соус творит чудеса с обычной курицей
Общество
Кисло-сладкое совершенство: этот домашний соус творит чудеса с обычной курицей
Простая хитрость с курицей делает этот сэндвич королевским — готовим к завтраку и на перекус
Общество
Простая хитрость с курицей делает этот сэндвич королевским — готовим к завтраку и на перекус
Обалденная аджика «Кобра» на зиму — густая и ароматная, без долгого стояния у плиты. Все довольно просто!
Общество
Обалденная аджика «Кобра» на зиму — густая и ароматная, без долгого стояния у плиты. Все довольно просто!
Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество
Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Датский гороховый суп с копчеными ребрами. Вкусненько и просто — такой супчик согреет в холод и дожди
Общество
Датский гороховый суп с копчеными ребрами. Вкусненько и просто — такой супчик согреет в холод и дожди
еда
рецепты
супы
креветки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как правильно закаляться: полное руководство для начинающих
Стоимость золота обновила исторический рекорд
«Китай отвергает»: Пекин ответил на призыв Трампа по нефти из России
Раскрыта причина пожара под Красноярском, где погибли мать и ее сын
В аэропортах США и Канады внезапно прозвучали аудио с восхвалением ХАМАС
В России хотят расширить список опасных пород собак
Полиция поймала мужчину, который три года питался людьми
В некоторых районах Москвы зафиксировали ночные заморозки
ДТП 2022 года с участием полицейского в Краснодаре признали терактом
Раскрыта баснословная сумма ущерба по делу экс-замглавы минстроя ДНР
40 тысяч на двоих: куда поехать зимой в РФ — самые интересные направления
Черная дыра для ВСУ, эпидемия косит бойцов: новости СВО к утру 16 октября
Два несовершеннолетних в Приморье заразились опасной инфекцией
Совет судей России утвердил отставку Момотова
Власть в Константиновке целиком перешла в руки украинских военных
Следователи разберутся в причинах аварии с участием автобуса в Приамурье
Россияне признались, людей с какой зарплатой они считают бедняками
У пьяных водителей начнут изымать автомобили
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 октября: инфографика
Свыше 50 дронов устроили налет на Россию посреди ночи
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.