Готовим кукурузный суп-пюре с креветками: почему его называют «бархатным золотом»?

Этот суп я впервые попробовал в портовом ресторанчике в Лионе — шеф-повар назвал его «бархатным золотом» за нежнейшую текстуру и солнечный цвет. Меня покорило сочетание сладковатой кукурузы и нежных креветок в этом изысканном крем-супе. С тех пор это мое любимое блюдо для особых обедов.

Для супа мне нужно: 1,5 л бульона, 2 банки кукурузы, 200 мл густых сливок, 200 г очищенных креветок, 50 г сливочного масла, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, оливковое масло и зелень для подачи. В кастрюле растапливаю сливочное масло, пассерую мелко нарезанные лук и чеснок до прозрачности.

Добавляю кукурузу (жидкость сливаю) и прогреваю 5 минут. Вливаю бульон, варю 15 минут. Измельчаю блендером до состояния пюре, добавляю сливки и прогреваю, не доводя до кипения. Креветки обжариваю на оливковом масле с чесноком 2–3 минуты. Разливаю суп по тарелкам, выкладываю креветки и посыпаю петрушкой.

