16 октября 2025 в 11:30

Отравившегося бразильца спасли русской водкой

Настоящая русская водка спасла бразильца после отравления метанолом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациента с острым отравлением метанолом в бразильском городе Гуарульюс спасли с помощью настоящей русской водки, сообщает Metropoles. Накануне мужчина в одном из местных баров попробовал рюмку разливной водки неизвестного происхождения.

По информации журналистов, уже утром следующего дня 55-летний Клаудио Креспи был доставлен в больницу с симптомами острой интоксикации — болью в животе, спутанностью сознания и нарушением дыхания. В медицинском учреждении отсутствовал необходимый препарат, и проблема усугублялась.

Пострадавшего ввели в состояние искусственной комы, а двоюродный брат Клаудио, тоже врач, посоветовал родственникам спирт, но ничего подобного в округе не было. Тогда племянница вспомнила о бутылке русской водки, которую ей подарила подруга, и передала ее в больницу.

На протяжении четырех дней Креспи получал алкоголь с помощью зонда для кормления, проходил гемодиализ и принимал раствор для снижения кислотности крови. Сейчас состояние пациента стабилизировалось, однако у него сохранились нарушения зрения — предприниматель различает только свет и тень и не видит цвета.

Как пояснил врач Адемар Симойнш, этанол позволяет «занять» печень и замедлить преобразование метанола в токсичные соединения, что дает время для выведения яда из организма. Однако применять такой способ детоксикации, как пишет издание, можно только под присмотром врачей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье медики спасли 13-летнего подростка, у которого в кармане брюк взорвался смартфон, вызвав возгорание одежды и ожоги второй степени. Врачи обошлись без хирургического вмешательства.

водка
спасения
врачи
Бразилия
происшествия
здоровье
