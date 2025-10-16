Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 06:50

Кисло-сладкое совершенство: этот домашний соус творит чудеса с обычной курицей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо я впервые попробовал в небольшом семейном ресторанчике и был поражен гармонией вкусов — нежная курица в идеально сбалансированном кисло-сладком соусе. Шеф-повар поделился секретом: оказывается, весь фокус в правильном сочетании соевого соуса и рисового уксуса. С тех пор это мой коронный рецепт для званых ужинов.

Для блюда мне нужно: 600 г куриного филе, 200 г болгарского перца, 100 г моркови, 3 столовые ложки соевого соуса, 2 зубчика чеснока, столовая ложка крахмала и кунжут. Для соуса: 60 мл воды, 4 столовые ложки соевого соуса, столовая ложка томатной пасты, по столовой ложке рисового уксуса, крахмала, сахара и растительного масла.

Курицу нарезаю кубиками, мариную в соевом соусе с чесноком, затем обваливаю в крахмале и обжариваю до хрустящей корочки. Овощи нарезаю соломкой и пассерую 3–4 минуты. Смешиваю все ингредиенты для соуса, довожу до загустения на среднем огне. Соединяю курицу с овощами, заливаю соусом и прогреваю 2 минуты. Подаю с рисом, посыпав кунжутом.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Дмитрий Демичев
Дмитрий Демичев
