16 октября 2025 в 11:41

Названа главная ошибка при оказании первой помощи

Инструктор Кузнецов назвал ошибкой нежелание учиться оказанию первой помощи

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Нежелание учиться оказанию первой помощи и взять жизнь человека в свои руки — серьезная ошибка, заявил «Здоровью Mail» инструктор и один из создателей проекта «Первая помощь» Виталий Кузнецов. Специалист отметил, что в экстренных ситуациях нужно действовать, а не ждать помощи профессионалов и других людей.

При остановке сердца, сильном кровотечении и в других критических ситуациях жизнь пострадавшего находится в руках того, кто по воле случая оказался рядом. Возможно, этим человеком станете именно вы, — высказался Кузнецов.

При этом он отметил, что в экстренных ситуациях всегда важно вызвать бригаду скорой помощи. Однако в ожидании медиков нельзя стоять сложа руки. Даже простые быстрые действия могут стать решающими и спасти человека, подытожил инструктор.

Ранее врач Светлана Гузь посоветовала при переломе остановить кровотечение, обработать рану и наложить на конечность шину, не выпрямляя ее. После этого следует вызвать скорую помощь.

