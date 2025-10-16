Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 05:39

Простая хитрость с курицей делает этот сэндвич королевским — готовим к завтраку и на перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот сэндвич я впервые попробовал в фуд-траке и был поражен сочетанием нежной рваной курицы и пикантного соуса. Долго экспериментировал, чтобы повторить тот самый вкус, и нашел идеальный баланс специй. Теперь это мой любимый вариант сытного перекуса, который неизменно радует гостей.

Для приготовления мне нужно: 4 булочки для хот-дога, 400 г куриного бедра, специи (паприка, чеснок, приправа для курицы), листья салата, помидор, лук-шалот, плавленый сыр и сушеный жареный лук. Для соуса: 100 г греческого йогурта, 2 ст. л. майонеза, чайная ложка шрирачи, чеснок, лимонный сок и горчица.

Куриное бедро обжариваю со специями до готовности, затем разбираю на волокна. Смешиваю ингредиенты для соуса. Булочки слегка подрумяниваю на сковороде. Собираю сэндвичи: на дно булочки выкладываю лист салата, кружок помидора, рваную курицу, лук-шалот, ломтик сыра, поливаю соусом и посыпаю жареным луком.

Ранее сообщалось о напитке, который активизирует мозг лучше кофе, без дрожи в руках и резкого спада энергии. Всего три натуральных ингредиента — и вы готовы к интеллектуальному марафону.

Читайте также
Бананово-шоколадная лепешка — этот безумно простой рецепт из Таиланда покорил меня с первой готовки
Общество
Бананово-шоколадная лепешка — этот безумно простой рецепт из Таиланда покорил меня с первой готовки
Салат из кальмара больше не готовлю — фарширую их этой начинкой для фантастического ужина
Общество
Салат из кальмара больше не готовлю — фарширую их этой начинкой для фантастического ужина
Обалденная аджика «Кобра» на зиму — густая и ароматная, без долгого стояния у плиты. Все довольно просто!
Общество
Обалденная аджика «Кобра» на зиму — густая и ароматная, без долгого стояния у плиты. Все довольно просто!
Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество
Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Самая вкусная мясная подлива! Готовим мачанку по-белорусски
Семья и жизнь
Самая вкусная мясная подлива! Готовим мачанку по-белорусски
еда
рецепты
мясо
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
До 18 000. Пособие на детей вырастет в 2026-м: кому положено, как получить
Пожар разгорелся на территории подстанции ЛЭП под Волгоградом
В Евросоюзе задумали ввести глобальный запрет на один вид табачной продукции
Скандал разразился в сейме Польши из-за гражданина Украины
Солдат ВСУ на Харьковском направлении поразила опасная эпидемия
В Китае женщине позволили уйти от мужа после «полета» с 34-метровой скалы
«Грэмми», мошенники, поддержка СВО: как живут Валерия и Пригожин
В Госдуме раскрыли детали проекта о соцстраховании самозанятых
Сорвали ночную высадку десанта ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 октября
В США умерла номинантка на премию «Оскар»
Нежная татарская запеканка на завтрак: готовим воздушную кунтерму
Турэксперт ответила, когда лучше планировать летний отдых
Российский боец рассказал об особом отряде ВСУ в Алексеевке
«Есть силы»: одесситы заявили, что готовы бороться с Киевом
К чему снится авиакатастрофа: предупреждение или просто страх?
Мошенники разработали новые схемы доступа к банкам жертв
Ученые предупредили, что на Земле может наступить катастрофа
IT-эксперт раскрыл, как обезопасить гаджет от взлома
Изнасилование во сне: важные символы для мужчины и женщины
Глава ЕК впервые может по-настоящему «бросить вызов» Трампу
Дальше
Самое популярное
Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.