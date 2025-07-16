Готовила для себя, а съела вся семья: ленивый чизкейк за 5 минут!

Готовила для себя, а съела вся семья: ленивый чизкейк за 5 минут!

Ленивый банановый чизкейк без сахара — нежность в каждом кусочке! Этот воздушный десерт — идеальное решение для тех, кто хочет побаловать себя вкусняшкой без лишних хлопот и сахара. Натуральная сладость бананов, нежная творожная основа и хрустящая овсяная крошка создают идеальную гармонию вкуса и пользы.

Для основы измельчите в блендере 100 г овсяных хлопьев с горстью грецких орехов до состояния крошки. Добавьте 1 ст. л. кокосового масла и распределите массу по дну формы, утрамбовав ложкой. Отправьте в холодильник на 15 минут.

Приготовьте начинку: взбейте в блендере 2 спелых банана, 400 г мягкого творога, 1 яйцо и 1 ч. л. ванильного экстракта до однородной кремообразной консистенции. Вылейте творожную массу на охлаждённую основу.

Разогрейте духовку до 160 °C. Выпекайте чизкейк 35–40 минут до лёгкого румянца. Затем выключите духовку и оставьте десерт внутри до полного остывания — это предотвратит растрескивание.

Перед подачей украсьте ломтиками банана и листиками мяты. Такой чизкейк особенно хорош после 2–3 часов охлаждения в холодильнике — текстура становится более плотной и нежной. Идеальный десерт для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от удовольствий!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.