Госдума приняла закон о запрете избираться за поддержку Навального в Сети

https://static.news.ru/photo/645de3f8-be06-11eb-a8d4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, предполагающий введение запрета на участие в выборах людям, которые поддерживали, в том числе в Сети, организации, признанные российскими властями экстремистскими. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

Принятие документа поддержали 294 парламентария, 38 высказались против, восемь воздержались. Фракция КПРФ отказалась голосовать «за», а её представитель Алексей Куринный подчеркнул, что после принятия закон должен отменить Конституционный суд. При этом в ходе обсуждения инициативы он заявил, что оппозиционер Алексей Навальный представляет силы, которые борются против России.

Наконец-то у нас КПРФ чётко определило: Навальный и те, кто разваливают страну, — это одного поля ягоды, — ответил спикер ГД Вячеслав Володин.

Глава палаты добавил, что такие законы принимают многие страны, в том числе Соединённые Штаты, которые он назвал «светочем демократии».

Фракции ЛДПР и «Справедливая Россия» ранее заявляли, что не будут голосовать по этому законопроекту.

Если документ примут, граждане, которых власти признают причастными к экстремистским организациям, в течение трёх лет с момента ликвидации организации не смогут участвовать в выборах в качестве кандидатов. Учредителям и руководителям объединений запретят занимать выборные должности на пять лет.

Для принятия документ должен одобрить Совет Федерации и президент. В этом случае путь во власть может быть отрезан всем сторонникам оппозиционера Алексея Навального, причастным к деятельности его бывших региональных штабов, внесённых в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

Законопроект о запрете избираться гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, внесли в Госдуму 4 мая. Изначально он предусматривал введение ограничения только на выборах в ГД, но затем был расширен на все голосования. Автором документа стала группа депутатов, в том числе председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросс Василий Пискарёв. Накануне Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли в него поправки, которые запрещают избираться в том числе тем, кто «выражал поддержку» экстремистским организациям.

16 апреля прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями признанных властями иноагентами Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан, а также сети штабов Навального. В ведомстве считают, что участники этих организаций ставят целью изменение конституционного строя, в том числе путём осуществления цветной революции, а руководство ими осуществляют иностранные и международные фонды, деятельность которых на территории РФ признана нежелательной. Деятельность организаций была приостановлена, а сторонники Навального объявили о роспуске штабов в регионах.