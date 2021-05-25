Госдума приняла закон о запрете избираться за поддержку Навального в Сети

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, предполагающий введение запрета на участие в выборах людям, которые поддерживали, в том числе в Сети, организации, признанные российскими властями экстремистскими. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.
Принятие документа
Наконец-то у нас КПРФ чётко определило: Навальный и те, кто разваливают страну, — это одного поля ягоды, — ответил спикер ГД Вячеслав Володин.
Глава палаты добавил, что такие законы принимают многие страны, в том числе Соединённые Штаты, которые он назвал «светочем демократии».
Фракции ЛДПР и «Справедливая Россия» ранее заявляли, что не будут голосовать по этому законопроекту.
Если документ примут, граждане, которых власти признают причастными к экстремистским организациям, в течение трёх лет с момента ликвидации организации не смогут участвовать в выборах в качестве кандидатов. Учредителям и руководителям объединений запретят занимать выборные должности на пять лет.
Для принятия документ должен одобрить Совет Федерации и президент. В этом случае путь во власть может быть отрезан всем сторонникам оппозиционера Алексея Навального, причастным к деятельности его бывших региональных штабов, внесённых в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.
Законопроект о запрете избираться гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, внесли в Госдуму 4 мая. Изначально он предусматривал введение ограничения только на выборах в ГД, но затем был расширен на все голосования. Автором документа стала группа депутатов, в том числе председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросс Василий Пискарёв. Накануне Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли в него поправки, которые запрещают избираться в том числе тем, кто «выражал поддержку» экстремистским организациям.
16 апреля прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями признанных властями иноагентами Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан, а также сети штабов Навального. В ведомстве считают, что участники этих организаций ставят целью изменение конституционного строя, в том числе путём осуществления цветной революции, а руководство ими осуществляют иностранные и международные фонды, деятельность которых на территории РФ признана нежелательной. Деятельность организаций была приостановлена, а сторонники Навального объявили о роспуске штабов в регионах.