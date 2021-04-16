Прокуратура Москвы попросила признать ФБК экстремистской организацией

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Прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями Фонд по борьбе с коррупцией , «Фонд защиты прав граждан» (внесены в список НКО-иноагентов) и «Штабы Навального». Об этом журналистам рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По результатам проверки прокуратурой города Москвы в Московский городской суд направлено административное исковое заявление о признании экстремистскими организаций ФБК, ФЗПГ, «Штабы Навального» в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности, — говорится в сообщении.

В прокуратуре считают, что участники этих организаций ставят целью изменение конституционного строя, в том числе путём осуществления «цветной революции», а руководство ими осуществляют иностранные и международные фонды, деятельность которых на территории РФ признана нежелательной.

Ранее мировой судья приговорил сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь к одному году исправительных работ условно.

Как сообщал NEWS.ru, неизвестные выложили в Сеть данные граждан, которые на специальном сайте сообщили о намерении пойти на митинг в поддержку осуждённого оппозиционера Алексея Навального. По словам хакеров, 70% опубликованных данных принадлежат ботам.