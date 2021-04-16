В Сеть слили данные участников будущей акции за Навального

https://static.news.ru/photo/4579711e-9e94-11eb-ad2b-96000091f725_660.jpg Фото: youtube.com/Global Look Press

Неизвестные слили в Сеть данные граждан, которые на специальном сайте сообщили о намерении пойти на митинг в поддержку осуждённого оппозиционера Алексея Навального. Каждый из них оставил на портале личные сведения. База, которая подверглась взлому и последующей утечке, является подлинной, 16 апреля сообщил Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК по решению Минюста внесён в список иностранных агентов).

Те, кто хотел обозначить, что собирается на митинг, должны были зайти на сайт и оставить свои данные, предварительно нажав на кнопку «Я выйду на митинг». Окончательной целью был сбор 500 тысяч подписей.

Однако позднее базу данных взломали хакеры. Они разослали пользователям сообщения с угрозами. В том числе в письмах говорилось, что взломщики могут узнать настоящие имена и адреса подписавшихся. Кроме того, хакеры грозились, что продадут информацию рекламным компаниям.

В обнародованном файле примерно 530 тысяч строк с личными данными. По словам хакеров, 70% из них — фейки. Как отметил Жданов, до заветной цифры в 500 тысяч подписей оставалось всего 70 тысяч, когда портал взломали.

И каждое согласие на митинг нам гораздо тяжелее собирать. Мы видим, что это база, которая используется нами для рассылки по электронным адресам, — приводит РБК его слова.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава Росгвардии Виктор Золотов считает незаконными акции протеста против властей, которые не были согласованы с ними. Он заявил, что задача его ведомства — «не дать экстремистам раскачать ситуацию».