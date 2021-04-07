В Росгвардии пообещали бороться с «экстремистами» на несогласованных акциях

https://static.news.ru/photo/9caefb2a-68b3-11e9-ad3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russia's National Guard/Youtube/Global Look Press

Глава Росгвардии Виктор Золотов считает незаконными акции протеста против властей, которые не были согласованы с ними. Он заявил, что задача его ведомства — «не дать экстремистам раскачать ситуацию».

[Мне] уже неоднократно приходилось высказывать своё личное отношение к таким акциям [протеста]. Здесь ключевое слово — «несогласованные», то есть незаконные. И наша задача — не дать экстремистам раскачать ситуацию, — сказал он сотрудникам ТАСС.

Он сказал, что Россия — правовое государство, где организация и проведение массовых мероприятий чётко регламентированы на законодательном уровне. Соответственно, организаторам и участникам протестов нужно понимать, что к «ним могут быть применены соответствующие меры», так как они грубо нарушают закон.

23 и 31 января, а также 2 февраля в городах России прошли акции протеста. Люди вышли на улицы в знак поддержки оппозиционера Алексея Навального, который был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

Как писал NEWS.ru, позднее сторонники Навального сообщили о намерении провести крупный митинг с требованием освободить оппозиционера. Дата и место его проведения станут известны, когда соберётся 500 тысяч желающих принять участие в мероприятии. На данный момент набралось почти 400 тысяч человек, которые выразили готовность выйти на улицу.