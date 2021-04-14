Суд приговорил Любовь Соболь к году исправительных работ

https://static.news.ru/photo/b9d613fa-9dc7-11eb-a917-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Перовского суда

Мировой судья судебного участка номер 276 Инна Шилободина приговорила сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (признан в России НКО-иноагентом) Любовь Соболь к одному году исправительных работ условно. Испытательный срок, согласно приговору, также будет длиться один год. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил признать Соболь виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК, и назначить наказание в виде одного года исправительных работ, — огласила приговор судья.

Накануне в прениях прокурор запросил для Соболь один год исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в доход государства.

Любовь Соболь обвиняли в нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК). По версии обвинения, после публикации Алексеем Навальным расследования своего отравления Соболь попыталась проникнуть в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. По утверждению оппозиционера, в ходе телефонного разговора с ним тот фактически сознался в соучастии в отравлении. Уголовное дело возбуждено по заявлению Галины Субботиной — тёщи Кудрявцева. Следствие утверждает, что Соболь, «незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора», проникла в квартиру пожилой женщины, обошла все помещения и сняла происходящее на телефон, а затем скрылась.

События происходили на улице Суздальская в Москве, Соболь вела прямой эфир. По утверждению ФБК, она не входила в квартиру, а лишь стучала в дверь. Сама сотрудница Фонда борьбы с коррупцией в своём стриме сказала, что ей удалось попасть в соседнюю с Кудрявцевым квартиру вместе с доставщиком пиццы.

Одновременно Соболь проходит обвиняемой ещё по одному уголовному делу — о нарушении санитарных норм (статья 236 УК) во время январских митингов в поддержку Навального. С 29 января она находилась под домашним арестом. 7 апреля Мосгорсуд изменил ей меру пресечения на запрет определённых действий. С удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Как ранее писал NEWS.ru, Симоновский районный суд Москвы признал недействительным брачный договор Соболь и её мужа Сергея Мохова. Такое решение было принято по иску бизнесмена Евгения Пригожина.