Суд признал недействительным брачный договор Соболь и её мужа

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Симоновский районный суд Москвы признал недействительным брачный договор юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями «иноагентом») Любови Соболь и её мужа Сергея Мохова. Такое решение было принято по иску бизнесмена Евгения Пригожина.

По мнению истца, Соболь пыталась избежать ответственности по решению Арбитражного суда Москвы, который взыскал с неё 29,2 млн рублей. Для этого она «переписала всё своё имущество на мужа Сергея Мохова по брачному контракту. Среди которого оказались техника, шубы, серьги, сумки и даже мебель», говорится в сообщении пресс-службы компании Пригожина «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

У Соболь есть брачный договор с мужем. Пригожин хочет его расторгнуть, чтобы взыскать деньги не только с неё, но и с мужа, — рассказал адвокат Соболь Сергей Мохов изданию «Вот так».

Ранее NEWS.ru писал, что Арбитражный суд Москвы в ноябре 2019 года удовлетворил иск поставщика питания для школ — компании «Московский школьник» — к оппозиционерам Алексею Навальному и Любови Соболь, а также к ФБК. Суд взыскал с фигурантов дела 88 млн рублей.

Пищевой комбинат требовал удалить из Интернета и признать ложью распространённые ответчиками сведения. Кроме того, поставщик питания требовал взыскать с ответчиков компенсацию за вред деловой репутации.

Причиной иска стал видеоролик ФБК, посвящённый проблемам с питанием детей в школах, организуемым «Московским школьником». Компания просила признать недействительными 29 фрагментов публикации, а сумма компенсации вреда деловой репутации составляет 1,4 млрд рублей.