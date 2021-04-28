Штабы Навального официально распускают

https://static.news.ru/photo/9ff88724-a8c1-11eb-8f21-96000091f725_660.jpg Фото: navalny.com

Сеть региональных штабов Алексея Навального официально прекращает свою работу. Об этом сообщил сторонник оппозиционера Леонид Волков.

Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме, — написал Волков в своём Telegram-канале.

По его словам, не поможет даже ребрендинг. Только сотрудники из Следственного комитета могут решить, как изменилась эта организация. Их действия сложно предугадать, поэтому было принято решение о закрытии.

Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального, — подчеркнул сторонник Навального.

Ранее Мосгорсуд своим решением наложил запрет на определённые действия сотрудников ФБК и ФЗПГ (признаны в РФ иноагентами). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

16 апреля прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального.

Уже спустя 10 дней, 26 апреля, прокуратура Москвы приостановила деятельность Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом), а также штабов оппозиционера Алексея Навального до решения по иску об экстремизме.