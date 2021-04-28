Штабы Навального официально распускают

Сеть региональных штабов Алексея Навального официально прекращает свою работу. Об этом сообщил сторонник оппозиционера Леонид Волков.
Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме, — написал Волков в своём Telegram-канале.
По его словам, не поможет даже ребрендинг. Только сотрудники из Следственного комитета могут решить, как изменилась эта организация. Их действия сложно предугадать, поэтому было принято решение о закрытии.
Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального, — подчеркнул сторонник Навального.
Ранее Мосгорсуд своим решением наложил запрет на определённые действия сотрудников ФБК и ФЗПГ (признаны в РФ иноагентами). Об этом сообщили в пресс-службе суда.
16 апреля прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального.
Уже спустя 10 дней, 26 апреля, прокуратура Москвы приостановила деятельность Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом), а также штабов оппозиционера Алексея Навального до решения по иску об экстремизме.