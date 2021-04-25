Прокуратура приостановила деятельность ФБК и штабов Навального

https://static.news.ru/photo/ea8a66c0-a66b-11eb-8014-96000091f725_660.jpg Фото: fondbk/vk.com

Прокуратура Москвы приостановила деятельность Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом), а также штабов оппозиционера Алексея Навального до решения по иску об экстремизме. Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов в своём Twitter-аккаунте.

Оппозиционер прикрепил к своей публикации фотографии постановления. Он отметил, что пока дальнейшая политика организаций неясна.

Тем не менее в пресс-службе Мосгорсуда пояснили, что запреты на определённые действия со стороны именно некоммерческих организаций ещё не вступили в силу. На текущий день этот вопрос всё ещё рассматривается.

Однако имеет место запрет на проведение некоторых действий именно со стороны общественного движения. Этим занимается прокуратура, решение которой и опубликовал Жданов.

16 апреля прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального. В ведомстве считают, что участники этих организаций ставят целью изменение конституционного строя, в том числе путём осуществления цветной революции, а руководство ими осуществляют иностранные и международные фонды, деятельность которых на территории РФ признана нежелательной.

Ранее прокуратура Москвы сообщила, что собрала достаточные доказательства противоправных действий ФБК, штабов оппозиционера Алексея Навального и ФЗПГ. В ведомстве собираются добиваться запрета на работу этих организаций.