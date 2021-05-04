Сторонникам Навального хотят запретить избираться в Госдуму

https://static.news.ru/photo/75f274aa-acfc-11eb-b06f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законопроект о запрете избираться в Государственную думу гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, внесен в нижнюю палату парламента. Авторами документа стала группа депутатов, в том числе председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросс Василий Пискарёв, передаёт ТАСС.

Как сказано в пояснительной записке, новая норма не допускает к избирательным кампаниям граждан, причастных к деятельности «общественного или религиозного объединения, иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими организациями».

Если проект закона будет принят, то путь в Госдуму может быть отрезан всем сторонникам оппозиционера Алексея Навального, причастным к деятельности его бывших региональных штабов, внесённых в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

Таким организациям также запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Интернете, организовывать публичные мероприятия, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

16 апреля прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями считающихся иноагентами Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан, а также сети штабов Навального. В ведомстве считают, что участники этих организаций ставят целью изменение конституционного строя, в том числе путём осуществления цветной революции, а руководство ими осуществляют иностранные и международные фонды, деятельность которых на территории РФ признана нежелательной.

Деятельность организаций была приостановлена , а сторонники Навального объявили о роспуске штабов в регионах.