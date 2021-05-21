Россиянам запретят избираться за «выражение поддержки» экстремистам в Сети

«Выражение поддержки» организациям, которые российские власти признали экстремистскими, может стать основанием для лишения права участвовать в выборах. Это следует из поправок, внесённых в законопроект об ограничении избирательных прав причастных к деятельности таких объединений, передаёт ТАСС.
Под ограничения
Кроме того, поправки расширили действие законопроекта на выборы всех уровней. Соответствующие изменения внесли единороссы Павел Крашенинников и Андрей Клишас.
Законопроект о запрете избираться гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций внесли в Госдуму 4 мая. Изначально он предусматривал введение ограничения только на выборах в ГД. Авторами документа стала группа депутатов, в том числе председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросс Василий Пискарёв.
Если проект закона будет принят, то путь во власть может быть отрезан всем сторонникам оппозиционера Алексея Навального, причастным к деятельности его бывших региональных штабов, внесённых в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.
16 апреля прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями признанных властями «иноагентами» Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан, а также сети штабов Навального. В ведомстве считают, что участники этих организаций ставят целью изменение конституционного строя, в том числе путём осуществления цветной революции, а руководство ими осуществляют иностранные и международные фонды, деятельность которых на территории РФ признана нежелательной. Деятельность организаций была приостановлена, а сторонники Навального объявили о роспуске штабов в регионах.