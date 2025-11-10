Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 15:45

Горячие бутерброды «Крабики» — их взрослые смели к пиву, а дети просто так. Секрет в копченой пасте — суперский рецепт, нужно пробовать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Горячие бутерброды «Крабики» — их взрослые смели к пиву, а дети просто так. Секрет в копченой пасте — суперский рецепт, нужно пробовать. Они сочетают в себе хрустящий багет, расплавленный сыр и пикантную начинку. А готовятся так быстро, что вы успеете их приготовить, пока закипает чайник.

Для начала нам понадобится свежий багет весом около 300 граммов, который мы нарежем на аккуратные ломтики толщиной 1,5–2 сантиметра. Готовим ароматную пасту: 70 граммов размягченного сливочного масла смешаем с одним зубчиком чеснока, пропущенным через пресс, и мелко нарубленной петрушкой. Этой душистой смесью обильно смажем каждый кусочек багета.

Теперь самая интересная часть — начинка! На сырную основу выкладываем 200 граммов мелко нарезанных крабовых палочек, которые смешаем с двумя столовыми ложками копченой икорной пасты — она придаст бутербродам неповторимый пикантный вкус. Сверху щедро посыпаем 150 граммами тертого твердого сыра, лучше взять смесь моцареллы и чеддера для идеальной тягучести. Запекаем бутерброды в разогретой до 200 градусов духовке всего 5–7 минут, пока сыр не расплавится в золотистую шапку. Подаем сразу, пока они хрустящие и ароматные — эти бутерброды исчезают со стола мгновенно!

Ранее мы рассказывали, как устроить новогоднее застолье без тонны майонеза. Готовим закусочный тортик «Цыпа» из яиц и курицы.

бутерброды
простой рецепт
крабовые палочки
хлеб
Ольга Шмырева
О. Шмырева
