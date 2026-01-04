Атака США на Венесуэлу
Горсть мака и стакан муки — пеку штрудли по-сербски: маковый рулет, который тает во рту

Сербский рулет с маком, известный также как штрудли или маковица, — это восхитительный пирог-рулет с богатой маковой начинкой. Он буквально сочится маком, пропитывая тесто своим сладковатым вкусом. Это блюдо непременно покорит ваших близких и станет украшением любого стола.

Для приготовления вам понадобятся: 500 г муки, 25 г свежих дрожжей, 250 мл тёплого молока, 3 яйца, 100 г свиного жира (или масла), 3 ст. л. сахара для теста, 300 г молотого мака, 125 мл молока для начинки, ванильный сахар и сахар по вкусу, щепотка соли.

Сначала смешайте тёплое молоко с дрожжами и 2 ч. л. сахара, оставьте на 10 минут. В другой миске соедините яйца, сахар, растопленный жир, добавьте дрожжевую смесь и постепенно введите муку, замесите тесто. Оставьте его подниматься на 30 минут. Для начинки доведите до кипения 125 мл молока, добавьте мак и сахар, снимите с огня, добавьте ванильный сахар.

Поднявшееся тесто разделите на части, раскатайте, выложите начинку и сверните рулетом. Смажьте смесью желтка с молоком и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут. Остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
