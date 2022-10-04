Герой России поддержал идею давать гражданство мигрантам с боевым опытом Герой России Клупов: мигранты с боевым опытом могли бы принять участие в СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Имеющим боевой опыт мигрантам, которые тесно связаны с Россией, имеет смысл выдавать российские паспорта, чтобы они могли принять участие в СВО, считает ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов. Он также рассказал, что некоторые граждане стран СНГ, которые участвовали в российских вооруженных конфликтах, до сих поре не имеют званий ветеранов боевых действий из-за смены гражданства, передает ИА SM.News.

У меня есть солдат, ветеран боевых действий, который в Чечне со мной воевал <...> Живет сейчас на территории Ростовской области и не имеет даже удостоверения ветерана боевых действий. Потому что волею судьбы его мать после боевых действий в Чечне увезла в Азербайджан и сделала гражданином Азербайджана <...> Это готовый боец, который может пойти воевать на СВО, — рассказал Герой России.

Клупов подчеркнул, что мигрантов такого толка сейчас в России предостаточно, чтобы они могли стать ее гражданами и пойти защищать страну.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев ранее заявил о необходимости увеличения призывного возраста мигрантов, получивших российский паспорт, до 45 или 50 лет. Он подчеркнул, что защита Отечества — это долг и обязанность каждого гражданина России, включая тех, кто получил гражданство по рождению, и тех, кто был натурализован.

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что со дня объявления в России частичной мобилизации на «Госуслуги» поступило более 70 тысяч запросов от граждан об участии в спецоперации на Украине в качестве добровольцев. Сервис «Стать добровольцем», разработанный Минобороны, был запущен на портале госуслуг по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.