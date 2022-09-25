В России могут увеличить призывной возраст получивших паспорта РФ мигрантов Глава СПЧ Фадеев предложил увеличить призывной возраст получивших гражданство России до 45–50 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о необходимости увеличения призывного возраста мигрантов, получивших российский паспорт, до 45 или 50 лет. Он подчеркнул, что защита Отечества — это долг и обязанность каждого гражданина России, включая тех, кто получил гражданство по рождению, и тех, кто был натурализован.

Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован. Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет, — считает Фадеев.

По его словам, речи о немедленной мобилизации мигрантов пока не идет, потому что принятие такого решения стало бы дискриминацией. В качестве примера, каким образом в России могла бы проходить мобилизация натурализованных граждан, он привел Израиль.

[В Израиле] репатрианту дается срок в один год для обустройства на новом месте, после чего он призывается в Армию обороны Израиля вне зависимости от возраста. Считаю, что подобные механизмы могут быть введены и у нас, — подчеркнул глава СПЧ.

Фадеев указал, что в скором времени по данному вопросу пройдут консультации с профильными комитетами Госдумы и Совфеда, а также с ГУ Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующие мероприятия начались в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации. Мобилизованные лица получат выплаты и статус военнослужащих-контрактников.