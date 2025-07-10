В приложении для военнообязанных украинцев произошел новый сбой На Украине произошел масштабный сбой в приложении для военнообязанных «Резерв+»

В украинском приложении для обновления данных военнообязанных и получения отсрочки от мобилизации «Резерв+» зафиксирован новый масштабный сбой, сообщил украинский «24 канал». Приложение долго загружается и показывает предупреждение о технических проблемах.

Это третий за последнее время сбой. Также сбои в приложении фиксировали 26 июня и 1 июля. Программа начала работать в мае 2024 года. Приложение позволяет гражданам обновлять военно-учетные данные в электронной форме, не являясь лично в военкомат.

На Украине 24 февраля 2022 года введены всеобщая мобилизация и военное положение. С тех пор их неоднократно продлевали. 18 мая 2024 года на фоне проблем с комплектованием Вооруженных сил Украины в стране ужесточили правила мобилизации.

Ранее пленный военнослужащий 23-й бригады украинской армии Сергей Шендевинский рассказал, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки Украины отправляют мобилизованных граждан в пустые тюрьмы. По его словам, людей помещают в колонии, чтобы избежать их побега перед отправкой на фронт.